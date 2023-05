To je dost, žes mě taky někam vyvez: Ondřej Brzobohatý a Daniela Písařovicová se pochlubili první fotkou ze soukromí

Daniela Písařovicová Foto: archiv O. Brzobohatého, archiv D. Písařovicové

Je to pár týdnů, co se řešilo, zda jsou vůbec spolu. Ondřej Gregor Brzobohatý (40) se od listopadu ve společnosti se svou přítelkyní neobjevoval a na sociálních sítích se svým soukromím nechlubí už vůbec. To se ale změnilo a zpěvák a muzikant sdílel romantickou fotkou z dovolené.