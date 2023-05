Láska jim stále kvete: Dcera Ivy Kubelkové oslavila první výročí vztahu s Adamem Mišíkem žhavou líbačkou

Natálie Jirásková a Adam Mišík Foto: archiv N. Jiráskové

„Klape to ještě líp, než jsem si představovala. Je to můj první vážnější vztah. Posunula jsem se dál, poprvé žiju s přítelem. Klape to výborně,“ svěřila se Super.cz Natálka, která se zpěvákovi v den jejich seznámení romanticky vyznala.

„Rok od té doby, co jsme se poznali. Rok od té doby, co jsme si změnili život. Děkuju ti lásko za tvou ochotu, nehynoucí lásku a oporu. Miluju tě,“ řekla Natálka k fotce, na které se od sebe s Mišíkem nemohou odtrhnout. ■