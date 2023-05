Tomáš Klus už má tři děti, ale nebrání se dalším. Jeho manželka Tamara přemýšlí o pěstounské péči

Zpěvačka Tamara Klusová stále více přemýšlí nad pěstounskou péčí Super.cz

Manželé Tomáš Klus (36) a Tamara Klusová (35) mají tři děti. Jsou šťastná a spokojená rodinka. Tamara často dostává otázky ohledně dalšího dítěte. Ještě v minulých letech by si dokázala představit mít čtvrté dítě se slavným muzikantem. Dnes už to ale vidí jinak.

„Já myslím, že jsme kompletní a taky už mi není dvacet let. Je mi pětatřicet a myslím, že ten nejlepší materiál jsem už odevzdala, ale samozřejmě kdyby to přišlo, tak to miminko přivítám. Ale jestli se u nás nějaký děťátko objeví, tak si umím představit pěstounskou péči,“ svěřila se Tamara Klusová Super.cz.

Právě s myšlenkou pěstounské péče si už nějaký čas pohrává. Nyní o tomto kroku přemýšlí stále víc. „Moje maminka celý život dělá v diagnostickým ústavu, takže to téma těch opuštěných dětí je součástí naší rodiny a myslím, že lásky je u nás dost. Takže když se ta naše rodinná rada takhle domluví, tak si dokážu představit udělat nějaký dítě šťastným.“

My si se zpěvačkou povídali během křtu zpěvníku muzikálu Branický zázrak, ke kterému její manžel složil hudbu i texty. Lidé si tak mohou zahrát a zazpívat písničky z tohoto představení. „Když vlastně vznikal tento muzikál, tak byl covid a já byla u vzniku všech písní a nazpívávala jsem všechny ženské hlasy, takže jsem byla u té tvorby a mám k tomu velký citový vztah,“ dodala v našem rozhovoru Tamara Klusová. ■