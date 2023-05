Tohle jí může závidět kdejaká žena. I po padesátce se herečka Daniela Šinkorová pyšní postavičkou jako proutek

Herečka Daniela Šinkorová se stále pyšní dokonalou postavou Super.cz

Charismatická herečka a zpěvačka Daniela Šinkorová (50) má dlouhá léta postavičku jako lusk. Pokud byste ale čekali, že je za tím spousta dřiny ve fitku a na různých cvičících lekcích, jste na omylu. „Tím, že jsem v jednom kole, jím všechno, co potkám. Necvičím, nemám ani čas. V podstatě se dá za cvičení považovat to, že se svýma studentama cvičím choreografie, nahazuji ty kroky, vymýšlím je pro ně, takže tím, že to s nimi procvičuji, tak asi nějaký ten pohyb mám a mám svého pejska, se kterým chodím každý den pět až šest kilometrů,“ svěřila se Daniela Super.cz.