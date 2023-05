Nahota mu problém nedělá. Seriálový hezoun nyní popsal velikost své chlouby

Robert Urban se rozpovíval o nahotě. Michaela Feuereislová

Ukázat se v Adamově rouše nemá problém. Při odpovědi ale také nastínil velikost své chlouby. „Hrál jsem v muzikálu Donaha. Fakt jsem se svlíkal. To musíš! Byl u toho ocelářský taneček a trenky padaly ve chvíli, kdy se zhaslo. A naštěstí jsme měli dobré vztahy s osvětlovači. A i kdyby nestihli včas zhasnout, něco tak malého ještě nikdy nikdo neviděl, takže by stejně nebylo o čem vyprávět,“ prozradil v zábavní show 7 pádů Honzy Dědka.

A Fanynky mohou jásat, i do budoucna se mohou totiž těšit, že opět uvidí jeho břicho, na kterém by se dle některých komentářů, dal strouhat sýr. „Tak samozřejmě se člověk stydí, ale musíš to překonat. Tak když za to člověk dostane takovej honorář,“ dodal se smíchem Robert Urban. ■