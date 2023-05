Andrea Bezděková v Superchatu. Drsné podezření na podvod v Survivoru. Krézlová nehubla, protože měla dostatek jídla?

Andrea Bezděková byla hostem v pořadu Superchat. Super.cz Superchat

To tu ještě nebylo. V Survivoru zřejmě docházelo k podvodu. V hlavní roli měla být herečka Karolína Krézlová (35). Soutěžící začali na ostrově nacházet pod pařezy prázdné krabičky od jídla, a jak se ukázalo, měli vážné podezření. A to na podivné praktiky herečky Karolíny Krézlové.

"Je to téma, které je zahaleno tajemstvím. Krabičky se nacházely, dokonce i příbory. Bylo to velké téma na ostrově. Někdo se zlobil, že se to vůbec objevilo, někdo se zlobil, že nebyl přizván na jídlo, někdo, že se to vůbec děje. Krabičky se objevovaly, při činu ale nikdo nebyl chycen," řekla moderátorce Gabriele Wolfové v talk show Superchat diplomaticky modelka Andrea Bezděková (28).

"Karolína nehubla jako zbytek kmene, možná nemá tak rychlé spalování," doplnila vtipně Bezděková. Vzápětí ale dodala: "Káji velmi mocná zbraň byla to, že uměla španělsky," naznačila s tím, že se tak mohla s místními, kteří například hlídali ostrov, v pohodě domluvit.

"Kája španělsky uměla, zřejmě si dokázala potravu ukořistit. Třeba jí to donášeli místní. Ostrov je rozdělený na úseky, mezi nimi je vždy hlídka, která se skládá z místňáků. Je tam i pomocný štáb, který na ostrově udržuje pořádek, odnáší koše, odpad. Lidé tam tedy jsou," vysvětluje Andrea, kde by Krézlová k jídlu mohla přijít.

Andreu konfrontovali nejen ostatní účastníci, ale také produkce. "Několikrát jsme ji konfrontovali. Obzvlášť Kristian se nebál zeptat nahlas. Ale nikdy se mu nedostalo jednoznačné odpovědi," prozradila modelka.

Andrea ztrácela na váze rapidně. Když vypadla ze Survivoru, měla pouhých 45 kilo. "Já neuměla španělsky, já si nedokázala sehnat jídlo jinak než na palmě," dodala se smíchem.

Každý účastník Survivoru dostával hrst rýže na den, vycházelo to na jednu polévkovou lžíci. A jeden týden i o toto minimum sama Bezděková přišla.

"Když jsme se jako Hrdinové přesunuli na ostrov Rebelů, už tam nebyly vůbec žádné kokosy, tak jsme se vydali na lup k nám na ostrov. Bohužel nás chytli a jako trest mi byl odebrán příděl rýže na týden. Moji soukmenovci ale byli tak hodní, že se se mnou o tu svoji špetku rozdělili," dodala Bezděková.

Co dalšího prozradila? Jaký byl pro ni návrat? Čekal na ni doma partner? To Vše se dozvíte ve videu nebo si Superchat můžete pustit na všech podcastových platformách. ■