Princ Harry si na korunovaci postěžoval příbuznému a viděly to kamery

Princ Harry a Jack Brooksbank Foto: ČTK / AP / Aaron Chown

Na prince se upínaly zraky mnoha příznivců britské královské rodiny. Není tajemstvím, že vztahy mezi ním a jeho příbuznými nejsou zrovna růžové, a tak se čekalo, jak setkání proběhne. Harry se ale s rodinou setkal jen zběžně, usazen byl do třetí řady mezi vzdálenější příbuzné.

Zasedl vedle manžela své sestřenice, princezny Eugenie, Jacka Brooksbanka, a právě tomu si postěžoval.

„Mám plné zuby toho, jak se mnou jednají,“ řekl podle odborníka na odezírání rtů, jak uvedl britský Daily Mail. Není jasné, koho měl na mysli, mohlo jít o královskou rodinu či média, s nimiž se soudí. Později měl Harry také pronést, že „tohle není ideální situace“.

„Jestli to nějak pomůže, i já to zvládnu. Ale tohle není klidný život, že ano,“ měl odvětit Brooksbank. „Je jim to jedno,“ odpověděl prý princ Harry.

Poté, co se s manželkou Meghan rozhodli odtrhnout se od rodiny a začít žít vlastní život za velkou louží, má nejblíž právě k princezně Eugenii a jejímu manželovi. ■