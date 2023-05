Obrovský úspěch zrzka z Love Islandu: Vilda Šír vyhrál slovenskou StarDance

Vilém Šír z Love Islandu vyhrál slovenskou taneční soutěž. Foto: archiv TV Nova

S tím, že tanec je jeho vášeň, se netajil už během soutěže. V Česku jsme zaznamenali pouze jeho milostné eskapády, kdy ho partnerka ze soutěže Love Island Nikol Treterová po rozchodu obvinila z toho, že vztah jenom hrál, zatímco ona ho brala vážně. "Nikču jsem měl rád, akorát bohužel každý to viděl jinak a nedopadlo to, co se dá dělat," vysvětloval Super.cz. Poté se pro změnu objevil na veřejnosti s Veronikou Přikrylovou alias Veve z minulého ročníku Survivoru. Tam ale vztah rovnou vyloučil.

Na Slovensku se ovšem Vilda prosazuje po profesní stránce, byl osloven jako jeden z VIP tanečníků do soutěže Let's Dance 2023 Slovensko. S tanečnicí Janou Kovalčíkovou se dostal až do finále, které včera vyhrál. Minulým vítězem byl i v Česku dobře známý herec Ján Koleník. ■