Byl zamilovaný mládenec, často princ, teď je nevrlý plukovník s cigárem. Mario Kubec nám ukázal rozkošnou rodinu

Přes různé životní peripetie se usadil v horách, kde si s rodinou buduje domov. Foto: archiv se souhlasem M. Kubce

Po delší odmlce se na obrazovce objevil herec, kterého jsme nejčastěji vídali v televizních pohádkách. Současná role plukovníka zásahovky, co odchází kouřit, když se naprdne, ho pobavila. Mohl prudit tým kriminalistů seriálu Specialisté v čele s Martinem Dejdarem.

Přitom prudění nemá rád a cigaretami se také neuklidňuje, protože ho místo vztekání naplňuje fyzická práce v přírodě, péče o hospodářství a starost o rodinu.

Mario Kubec totiž před lety vyměnil světskou slávu za farmaření. S manželkou a třemi dětmi žije v Krušných horách, kde postupně stavějí dům ze slámy. Finančně je v budování z větší části podpořila hercova maminka, za což jsou jí moc vděční.

O sobě říká, že byl rozmazlený jedináček. Vystudoval DAMU, měl štěstí, že už ve druhém ročníku dostal roli boxera a vojáka Michala v seriálu Chlapci a chlapi. A také při škole hostoval v Národním divadle, kam ho přijali do angažmá hned po studiích. V těsné blízkosti hereckých bardů pronikal do oboru.

Vedle nich mu všechny role, i ty malé přišly zajímavé. Ovšem tehdejší šéf činohry Kubcovi doporučil, aby odešel, nebo ho vyhodí. Nepozdával se mu totiž dramaturgický plán na další rok a začal se proti němu lehce bouřit.

„Po revoluci se doba změnila. Když jsem slyšel, co chystají, kdy se měly zkoušet hry, v nichž se postavy brodí po kotníky v bahně, ukazovat sociálně slabší vrstvy, přišlo mi to zcestné. Bezdomovce jsme viděli na ulicích, ale chodit na ně do Národního?!“ vypráví Super.cz, proč nakonec dal sám po dvou letech výpověď.

Se smíchem zavzpomíná na krátké podnikatelské období, kdy si otevřel obchůdek s domácími potřebami. „Neměl jsem žádné kšefty a za rok krachnul. I když bylo pořád plno, protože se chodili koukat, jak ten herec ze seriálu Chlapci a chlapi prodává dlaždice, závěsy a záclony.“

Pak mu nabídl spolupráci Tomáš Töpfer (72), který právě otevíral Divadlo Na Fidlovačce. „Párkrát jsem zažil první otevírací den nějakého divadla. V Národním, kdy tam došlo ke změně, na Fidlovačce a potom třeba u Radka Brzobohatého v jeho divadle.“

Postupně však začal pociťovat, že ho kolotoč kolem divadelního a natáčecího byznysu přestal naplňovat. Toužil udělat tlustou čáru a odejít někam mimo dav. „Jak tuhle myšlenku vyšlete, pomalu se to mění, protože se začnete stýkat s jinými lidmi, filozofiemi, názory.“

Do cesty mu vstoupila nabídka od ředitele brněnského divadla Radost. Ač neměl zkušenosti s natáčením filmů, rozhodl se udělat lehkou letní komedii Westernstory. Mario měl hrát jednu z hlavních rolí. Tak se dostal do westernového městečka v Boskovicích, převlékli ho za Vinnetoua, čímž si splnil sen z dětství.

V té souvislosti chválí úžasnou manželku Petru, bez jejího pochopení by životní změnu neuskutečnil. Přistěhovala se za ním i se dvěma malými syny a v Jihomoravském kraji prožili dohromady přes deset let. Tam na svět přišla dcera Rozárka.

Práce ve westernovém městečku skončila, zase se nepohodl se šéfem a uvědomil si, že problém s autoritami se opakuje. „Došlo mi, že to bude mnou. Jak jsem tohle pochopil, najednou na mě na internetu koukly speciální expedice do Peru, nejen za poznáním, ale i osobnostním růstem. Manželka souhlasila, abych na tři týdny s nimi jel.“

Stát na severozápadě Jižní Ameriky navštívil dvakrát. „Šlo o neuvěřitelný skok v mé hlavě. Byli jsme i hluboko v džungli, v Andách. Vidíte, jak šamani žijí skromně, nic nepotřebují. Přitom zázračně léčí recepty starými tisíce let a jsou i vůdčími osobnostmi kmene. Tam si uvědomíte podstatu bytí. Srovnáváte to s civilizací v centru Evropy, jak jsme už zmlsaní, jak je všechno pokřivený.“

Po dvou pobytech v Peru a tamních různých zážitcích se mu změnil úhel pohledu na žití. „Máte pocit, že tady to celý je divadlo, že to nemá se skutečností nic společného. Změníte myšlení a začnou se dít zázraky.“

Krátce na to našli pozemek za Kláštercem nad Ohří, kam se přestěhovali. Z hlediska rodinných vztahů vyzdvihuje i počáteční bydlení v provizorní chatce. „Paráda, nikomu nic nemusíte vysvětlovat, jak žijete na kupě, pohromadě, tak to děti vnímají a všechno vědí.“

Nejstarší František dojížděl do školy do Klášterce. A Václav s Rozárkou byli po první třídě tak zklamaní, že se s nimi učí doma. Dnes je potomkům devatenáct, 17 a 13 let. Rodičům pomáhají a oni vždy respektovali jejich názor, jako rovnocenných partnerů.

Tři roky bydlí v rozestavěném domě z přírodních materiálů. Jeho žena dělá v kadaňské nemocnici porodní asistentku, zatímco Mario dojíždí na natáčení a představení do Prahy. Jede na otočku, cesta mu trvá hodinu a půl, po práci se vrací domů na farmu. Jeho zvláštní životní „bliky“ ho dovedly k pocitu spokojenosti, vyrovnanosti.

„Nehráblo mi, tuhle změnu může udělat každý. Je pouze na nás, kterou cestou se vydáme. Jen se nenechat vcucnout davem,“ řekl Super.cz na závěr Mario Kubec. ■