Největší pařmenka britské královské rodiny? Vévodkyně, která jindy stává v pozadí, „ukradla show“

Sophie, vévodkyně z Edinburghu Foto: ČTK / News Pictures / RoyalFoto

Královnou parketu se podle diváků, kteří vše sledovali v televizi, stala ve chvíli, kdy Lionel Richie spustil svůj hit Easy Like Sunday Morning. Lidé oceňovali její bezprostřednost a přirozenost.

Podle jednoho z uživatelů vévodkyně zastoupila všechny, kteří by tam chtěli být také, ale nemohli dorazit, podle dalšího je tou „nejskutečnější členkou královské rodiny“. „Ještě jsem se nepřenesl přes to, jak Sophie pařila celou noc,“ psal jiný s odkazem na další Richieho hit All Night Long.

The Duchess of Edinburgh dancing along to Lionel Ritchie #CoronationConcert pic.twitter.com/vxHqWElccN — Royal Central (@RoyalCentral) May 7, 2023

„Sophie si dnešní noc užila naplno, zpívala a tančila, i když často na úkor Jamese, ale já vždycky říkám, jaký je smysl mít doma teenagery, když je nemůžete ztrapnit. Do toho, Sophie, miluju to,“ psala jiná fanynka a zřejmě také matka puberťáků. Vedle Jamese (15) mají vévoda a vévodkyně z Edinburghu ještě starší dceru Louise (19).

„Ještě nikdy jsem si tak nepřál pařit s královskou rodinou jako teď poté, co jsem viděl Sophii,“ doplnil další fanoušek. ■