Uhrančivá brunetka a finalistka Miss už vítězství sbírala: Je několikanásobnou mistryní Česka v orientálním tanci

"Myslím, že modeling a obor mého studia nejsou protichůdné. V budoucnu bych to mohla využít pro nějakou dobrou činnost. Ráda bych se věnovala charitě," řekla Super.cz Dominika. Ta je také několikanásobnou mistryní České republiky právě v orientálním tanci, takže škála jejích zájmů je velmi pestrá.

"Sedmým rokem působím i jako lektorka orientálního tance, takže ten tanec už je se mnou spjatý," prozradila Dominika, která ho předvedla i v talentové soutěži Miss. "Prostředí Spojených arabských emirátů je mi i díky tomu blízké. Hudba i kultura. V Dubaji už jsem jednou byla," prozradila na soustředění finalistek, kde také svůj tanec předvedla.

A proč by právě ona měla vyhrát soutěž krásy? "Mám co nabídnout. Když je třeba, umím pořádně makat a zabrat, umím si jít za tím, co chci. To by mohlo být výhodou," míní Dominika, pro niž je velkým vzorem ředitelka soutěže Taťána Makarenko (33). "Je to silná žena, která toho v životě hodně dokázala, byla úspěšná modelka."

Pánové, kterým by se Dominika líbila, mají smůlu. Je totiž zadaná. "Můj přítel je fotbalista, ale ne žádný prvoligový. Chodí stejně jako já na vysokou školu, takže se navzájem podporujeme," uzavřela. ■