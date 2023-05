To byla party! Princezna Charlotte si korunovační koncert užila plnými doušky. Kapela zvedla ze židle i krále

Korunovační koncert sledovalo na 20 tisíc fanoušků královské rodiny. Profimedia.cz

Zdá se, že princezna má k hudbě blízko, jen co se rozezněly první tóny, patřila její pozornost pódiu. Postupně na hity slavných umělců zpívala i tančila a vypadala, že je ve svém živlu. Kapela Take That pak ze židle zvedla i samotného krále. Nejmladšího Louise vidět nebylo, zřejmě už měl po večerce.

K interpretům, kteří na koncertě vystoupili, dále patřili Lionel Richie, Andrea Bocelli, Nicole Scherzinger, Katy Perry a mnoho dalších. Mezi těmi, kteří účast odmítli, byli mj. Ed Sheeran, Adele nebo Kylie Minogue.

A zatímco přítomní hosté na pódiích si koncert užili, lidé na sociálních sítích zkritizovali kvalitu zvuku. „Je to jako na výletní lodi, příšerné,“ komentoval jeden z uživatelů Twitteru. ■