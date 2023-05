Podoba čistě náhodná? Lidé srovnávají Evu Pavlovou s princeznou Dianou!

Na internetu lidé začali přirovnávat Evu Pavlovou k princezně Dianě. Foto: Profimedia.cz, Twitter Petra Pavla

Jak už tomu tak bývá, komentující se rozdělili na dva tábory. Jedni mezi oběma dámami podobu vidí, jiní nikoli. Názory se velice různí, jak se můžete přesvědčit například pod jedním z porovnávacích příspěvků...

Na sítích se tak začalo šířit hned několik srovnávacích koláží, kde je zobrazena zesnulá lady Di vedle Evy Pavlové, a to jak z pátečního setkání britského krále a královny v Buckinghamském paláci s představiteli států z celého světa, tak i z následujícího slavnostního dne. V předvečer korunovace zvolila Eva Pavlová světle modré šaty, zatímco na sobotní ceremoniál to byl šeříkový model od Beaty Rajské. A co na jejich podobu říkáte vy? Hlasujte! ■