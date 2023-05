Dcera Ivy Kubelkové se ztrácí před očima! Velikost oblečení se jí snížila o dvě čísla. Bejby špeky mám pryč, říká

Dcera Ivy Kubelkové výrazně zhubla. Jak to udělala? Super.cz

Modelka Natálie Jirásková (18) výrazně zhubla. Bývala to kráska krev a mlíko, nyní už má modelkovské rozměry ramínek na šaty, které chodí světové módní show. Jediné, co jí zůstalo, jsou bujné vnady. Hubne kvůli práci?

"Cílené to není, ztrácím bejby špek, dospívám, ztrácím oplácanost, není to záměr, ale jsem ráda, že se to děje," řekla Super.cz s úsměvem dcera Ivy Kubelkové (45).

Změnila se jí i konfekční velikost. "Když jsem poprvé šla přehlídku Beaty Rajské, tak jsem měla velikost M, teď mám XS. Je to ale přírozenou cestou, fakt nic cíleného. Vnady jsou ale stále stejné," dodává s úsměvem.

Udržuje se hlavně pohybem. "Diety nedržím, jím cokoliv, neřeším to. Snažím se hýbat. I cesty do školy mám dlouhé, schodů máme hodně. Je to všechno dohromady," dodala Natálie Jirásková. ■