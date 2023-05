Nikdo jí nevěří, že má přírodní vnady! Finalistka Miss zhubla deset kilo, přesto se pyšní obřím poprsím číslo 5

Anna Benešová se chlubí přírodními vnadami číslo 5 Super.cz

"Často si lidé myslí, že mám silikonová prsa, i na focení se mě ptají, kde jsem byla na operaci, že vypadají tak přirozeně. Opravdu jsou moje, nemám žádné úpravy. Jsem hubenější postavy, nedivím se, že to lidi zaráží," řekla Super.cz Anna Benešová.

Anička má sice obří vnady, ale postavu má jednu z nejštíhlejších ze všech finalistek. "Nebyla jsem vždy takhle štíhlá, zhubla jsem asi deset kilo. Velká prsa máme geneticky v rodině," vysvětluje s tím, že úbytek váhy byl cílený.

"Dalo mi to velkou práci. Nebyla jsem spokojená sama se sebou, přicházelo to i z mého okolí. Začala jsem cvičit, začátky byly velmi těžké. Dodržování stravy byl problém. Díky sportu se mi zrychlil metabolismus, můžu nyní už jíst co chci a vše mi jde jen nahoru," usmívá se Anna, která se věnuje modelingu již pět let.

"Modelingu se věnuji od čtrnácti let, jak u nás, tak v zahraničí. Hodně fotím, mám za sebou i pár přehlídek," dodala. ■