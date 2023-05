Na svůj koncert vynesla Leona Machálková model od návrhářky, která oblékla na korunovaci Evu Pavlovou: Takhle jí to v seklo

Leona Machálková vystřídala v Lucerně 4 kostýmy, na koncert dorazil i její syn Artur Super.cz

"Důležité je cítit se v outfitech dobře, zpěvačce to dodá sebedůvěru, odváže se, když má přehled, jak ten model vypadá ze všech stran, protože divák ho může každou chvíli vidět z jiného úhlu. Dnes to pro mě bylo velmi výjimečné, mělo to gradaci. Zpívalo se mi velmi dobře ve smokingu, v jazzových šatkách, jak jim říká Beata, i v dalších dvou šatech, které mi dodal můj stylista Martin Gruntorád," vypočítala Leona.

Zpěvačka vypadá čím dál lépe, sport už neprovozuje jen rekreačně, najala si i osobní trenérku a je to vidět. Jen málokterá žena po padesátce je v takové kondici a nemá problém odhalovat paže. "Ještě to má své rezervy, ale snažím se být spokojená s tím, co mám. Děkuji genům, ale už delší dobu jsem si říkala, že by to chtělo nějakou pravidelnost. Mít dobrou kondici je k nezaplacení," míní.

Na koncert Machálková pozvala i řadu hostů, s nimiž zazpívala duety, které můžete vidět i v naší fotogalerii, a ve videu vysvětlila i svůj výběr. Největší radost jí ovšem udělalo, že z Itálie, kde studuje, dorazil na otočku i její syn Artur Šípek. "Dorazil ve tři odpoledne a v neděli už zase musel na letadlo do Milána. Jsem ráda, že jsem si ho užila," uzavřela. ■