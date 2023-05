V 19 letech šla na plastiku prsou a sbalila bratra Nikol Švantnerové. Jak se vám dívka s nejkrásnějším tělem Česka líbí?

Kateřina Mládková je finalistkou Miss Czech Republic Super.cz

"Nechala jsem si upravit prsa v devatenácti letch, je to brzy, to je pravda. Ale řekla jsem si, že se mi to líbí, pomůže mi to cítit se líp. Jsem spokojenější, šťastnější. Nemám je velká, není to tak okaté, řekla Super.cz Kateřina.

Kateřina je momentálně singl, partnera nemá. Po třech letech skončila láska s bratrem modelky Nikol Švantnerové Patrikem. V té době ještě měla výrazně světlejší vlasy.

"Měla jsem světlejší vlasy, v Miss mi je ztmavily. Zatím se v tom tolik necítím, ale je pravda, že mi víc vyniknou oči. Uvidím, pro jakou barvu se rozhodneme na finále," usmívá se kráska, která se živí modelingem a také začala podnikat.

"Prodávám jeden produkt. Zatím jsou to začátky, ale něčím se začít musí. Snažím se, vždycky jsem chtěla podnikat," dodala. ■