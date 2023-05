Na korunovaci se sjíždějí celebrity. Ale kde je Harry? Měl dorazit běžným letem, ale nikdo ho ještě neviděl

Billboard s králem Karlem III. a jeho syny visící v Londýně... Profimedia.cz

Do Westminsterského opatství se již od rána sjíždějí celebrity, a to jak britské, tak zahraniční. Prozatím byli spatřeni například herečka Emma Thompson, zpěvák Lionel Richie, herec Stephen Fry, australský zpěvák Nick Cave či moderátoři And a Dec. Mnozí ovšem netrpělivě čekají především na příjezd prince Harryho (38), který na rozdíl od své ženy Meghan pozvání na korunovaci přijal. Přestože se v Londýně má nacházet už od včerejšího poledne, zatím se mu úspěšně daří vyhýbat se očím veřejnosti i objektivům fotografů.