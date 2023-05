V dobách Spice Girls byla Geri (50) symbolem ženskosti. Pak dramaticky zhubla. A takhle vypadá v plavkách dnes!

Geri Horner na pláži v Miami Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Geri, která loni s velkou pompou oslavila padesátiny mimo jiné ve společnosti svých bývalých kolegyň ze Spice Girls, tentokrát vsadila na bílou. V plavkách s košilí, chránící její ramena před spálením, a kšiltovce vypadala skvěle. Její choť Christian Horner se rovněž udržuje v kondici. Jejich účast na závodech F1 je přitom naprostou samozřejmostí. Horner je totiž nejen bývalým automobilovým jezdcem, ale především šéfem týmu Red Bull ve Formuli 1, který tuto pozici zastává už dlouhých osmnáct let.

Ale ještě zpět ke Geri... Kdo si pamatuje kapelu Spice Girls v době největší slávy, nejspíš potvrdí, že to byla právě Geri (tehdy Halliwell), kdo ve skupině představoval smyslnost a ženskost. Provokativní zrzka přezdívaná Ginger Spice ovšem na přelomu milénia dramaticky zhubla a na sólové dráze se prezentovala spíše jako pohybem posedlý diblík, což bylo znát například i v jejích videoklipech k písním Scream If You Wanna Go Faster či It’s Raining Man. Při své výšce pouhých 155 centimetrů byla tou dobou opravdu extrémně drobná. ■