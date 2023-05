Co ta ruka v rozkroku? Anetu Vignerovou opět doprovodil Kolečko na přehlídku. Promluvila i o stoupající váze

Aneta Vignerová promluvila o tom, proč chce, aby ji manžel doprovázel na přehlídky. Super.cz

U Tatiany na podzim, kdy prožívala největší vztahovou krizi se současným manželem, Aneta poprvé předváděla po mateřské pauze a byla jen kost a kůže, za což mohl i stres. "Myslím, že teď mám nějaké kilo navíc, ale o tom to asi není. Cítím se dobře a přehlídka byla krásná. Táňa dělá svoji práci skvěle, je to ženské a krásné a jsem ráda, že jsem toho byla součástí," řekla Super.cz.

Zajímalo nás, zda ji teď bude manžel doprovázet na každou přehlídku. "Doufám. Když on bude mít nějaké svoje záležitosti, budu ho také podporovat. Myslím si, že by se měl podívat, jak vypadá moje práce, a že i po těch letech od Miss může člověk vypadat pořád relativně dobře," vysvětlila Aneta, která se ke Kolečkovi při společném pózování po přehlídce měla tak, že jí ruka sklouzla až do jeho rozkroku, jak můžete vidět v naší fotogalerii. ■