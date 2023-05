Světlá se k ní prý fakt nehodí. Klára Doležalová změnila barvu vlasů a od lidí schytala i kritiku

Klára Doležalová na chvíli opustila pro ni typickou tmavou barvu. Michaela Feuereislová

Moderátorka sice letos oslaví padesátku, tento věk by jí ale určitě nikdo nehádal ani omylem. Klára Doležalová je už od dob pořadu O poklad Anežky České, ve kterém kdysi účinkovala po boku Marka Ebena, krásnou brunetou, která si stále zachovává velký šmrnc. Ku prospěchu jí je určitě i to, že se svým manželem často jezdí do Chorvatska, kde mají dům a také vyrábějí olivový olej. Klára má kromě mladistvého obličeje i kvalitní vlasy, které jí v minulosti vysloužily účast v reklamě na vlasové doplňky.

A právě na její husté tmavé vlasy jsou diváci zvyklí. I Klára ale někdy potřebuje změnu, a tak se s příchodem krásného jarního počasí rozhodla, že svůj účes trochu obmění. „Trocha změny na jaře neuškodí,“ připsala si Klára k fotce, na které má čerstvě nabarvené a načesané háro přímo od kadeřníka. A protože vlasy zesvětlila, názory sledujících na sebe nenechaly dlouho čekat.

„Zesvětlovat ano, ale to už je moc,“ napsala jedna z komentujících, které moderátorka odpověděla, že to dělá hlavně světlo a že v televizi vlasy budou tmavší. I jiní si ale přisadili. „Nemažte jí med okolo úst, máme ji všichni rádi, ale ta světlá se k ní fakt nehodí, sluší jí tmavé vlasy a u toho by měla zůstat, tato změna není dobrá volba,“ vyjádřil svůj dost kategorický názor jiný sledující. I tomu moderátorka, která je za všech okolností milá, odpověděla: „Milane, nebojte, to je zas jen na chvilku. Já se pak vždycky zase vrátím ke své tmavé.“ Mezi komentáři se ale samozřejmě našla i pochvala. „Moc ti to sluší, vypadáš mladší,“ napsala jedna fanynka. „Klárko, krásná žena jak v tmavé, tak ve světlé,“ přidal se další hlas.

Tak uvidíme, jak dlouho moderátorce její prosvětlený „look“ vydrží, než se vrátí k osvědčené tmavší barvě. V naší anketě můžete hlasovat i vy, jakou barvu vlasů u Kláry preferujete. ■