Kam se poděla Amber Heard po prohraném soudu s Deppem? S dcerou žije v Evropě. A co její přítelkyně?

Amber Heard a Eve Barlow Profimedia.cz

Po herečce Amber Heard (37) jako by se poslední měsíce slehla zem. Britský Daily Mail ale nyní přišel s informacemi, kde by se bývalá hvězda Aquamana či Dánské dívky měla nacházet a zda plánuje návrat do Hollywoodu.

Zatímco loni touto dobou pomalu nebyl den, kdy by se o ní nepsalo v souvislosti s ostře sledovaným soudním procesem s jejím exmanželem Johnnym Deppem, letos je tomu přesně naopak. Poté, co od soudu odešla jako poražená a svému ex měla vyplatit tučné odškodné, si neodpustila ještě několik interview, kde potvrdila, že svůj postoj ve sporu s Deppem nezmění, ale následně jako by se vytratila z povrchu zemského.

Pravdou zůstává, že je Amber hodně zaměstnaná výchovou své dvouleté dcerky Oonagh a poté, co loni v červenci prodala svůj dům v Yucca Valley, prý v tichosti opustila Hollywood a přestěhovala se s dcerou do Španělska.

„Je bilingvní a ve Španělsku je šťastná, vychovává svou dceru daleko od všeho toho humbuku. Nemyslím si, že by nějak spěchala zpátky do Hollywoodu, ale nejspíš se vrátí, až nastane ten správný čas a správný projekt,“ prozradila její kamarádka.

Ještě v říjnu Amber vyfotografovali na pláži na Mallorce s její přítelkyní Eve Barlow a tou dobou se hovořilo o tom, že herečka žije v pronajatém domě na ostrově. Ale nyní se údajně s dcerou natrvalo odstěhovala do nového domu nedaleko Madridu.

Eve mezitím měla zůstat v Los Angeles, kde se živí jako spisovatelka. O Vánocích navíc sdílela úryvek z básně, který naznačoval, že se mohly rozejít. ■