Tahle krásná finalistka Miss je zatím single: Štíhlou postavu má zadarmo, klidně by trochu přibrala

"Od sedmnácti let dělám rekreačně modeling, takže něco málo jsem už snad pochytila," věří. Figuru, která ji mimo jiné dostala až do finále, prý moc řešit nemusela, což jí mohou jiné ženy jenom závidět.

"Mám rychlý metabolismus, takže to moc práce nedalo. Každopádně cvičím, snažím se zdravě jíst, ale klidně bych trochu přibrala," smála se. Pokud jde o sport, baví ji spíš rekreačně. "Ale dělala jsem orientální tance, které jsem předvedla i na Miss v talentové soutěži," dodala.

"I když se nedostanu do nejlepší pětky, jsem vděčná už za to, že jsem ve finále. Každopádně mě to hodně posune. Myslím, že jsem na dobré cestě," věřila během rozhovoru na soustředění finalistek ve Spojených arabských emirátech, kde nám prozradila i to, která z předchozích vítězek je jejím vzorem. Je to Karolína Syroťuková.

Erika je single, takže jsme se jí zeptali, jaký by měl být její vysněný muž. "Určitě upřímný, aby mi nelhal. Měl by být aktivní v životě, možná duší ještě trochu dítě, ale zároveň rozumný," prozradila kráska, která obdivuje silné ženy a jednou by chtěla být také taková. ■