Královna proměn Cara Delevingne: V pondělí na MET Gala byla za hvězdu a ve čtvrtek byste ji na ulici nepoznali

Cara Delevingne Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Ležérní pouliční styl s teplákovkou patří k topmodelce Caře Delevingne (30) stejně jako luxusní róby a precizní make-up na společenských akcích. Podívejte, jak nenápadná byla ve čtvrtek v ulicích New Yorku a jak se blýskla začátkem týdne na módní události roku MET Gala.

Na pondělní akci pořádané Annou Wintour byla rodačka z Londýna nepřehlédnutelná, když se střapatou krátkou parukou se stříbrným nádechem rozhazovala před fotografy obrovskou pelerínu na svých sněhobílých minišatech. Ty ještě stylově doplnila o jehlové sandálky, černé návleky na nohy a kožené bezprstové rukavičky. Neméně glamour styl předvedla i o pár hodin později, když se vydala na after party do podniku Zero Bond v černých šatech s červenou saténovou podšívkou, kam dorazila společně s Margot Robbie.

V New Yorku modelka zůstává i nadále. Ve čtvrtek ji fotografové spatřili na procházce po městě s kamarádkami Samarou Weaving a Ashley Cook, která se přátelí i se Selenou Gomez. Třicetiletá modelka vypadala v kulichu a teplákové soupravě jako teenagerka.

V živé paměti mají ještě mnozí její loňské extempore, kdy se pod vlivem návykových látek potácela ulicemi Los Angeles. Cara si prý až po uveřejnění videí a fotografií z onoho dne uvědomila, že má skutečně problém, a nastoupila do léčebny. ■