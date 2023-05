Moderování má televizní hvězda devadesátek už jen jako vedlejšák: Co dnes dělá stále půvabná Dana Makrlíková?

Z Dany Makrlíkové je zahradní architektka. Super.cz

"Kdysi jsem v maskérně potkala Přemka Podlahu a řekla mu, že jsem šílenec do kytek a mám květin plný byt. Přijel to natočit a pak jsme spolu začali spolupracovat. Na jeho naléhání jsem začala studovat i druhou vysokou školu, o zahradách," vyprávěla nám své začátky Makrlíková, kterou jsme po zprávách na TV Premiéra mohli vídat v Receptáři Prima nápadů na Primě, Polopatě v České televizi a poté v Mistrech zahrad na TV Seznam.

"No a pak přišla Štěpánka Duchková, že chce zahradu, má nějaký projekt a neví, co s ním. A já jí nabídla, že jí zahradu udělám, protože už jsem to měla nastudováno. Tihle dva za to můžou a je to láska na celý život," popsala Super.cz vývoj ve změně profese Dana, která ji datuje od roku 2005, kdy Štěpánce zahradu vytvořila.

"Ještě tedy točím reportáže, dělám workshopy a hodně jsem aktivní i na sociálních sítích. No a začala jsem psát i ty knížky, i když jsem z toho měla strach, protože moje první vysoká škola byla Technická univerzita v Liberci, a jestli mi na gymplu něco fakt nešlo, byla to čeština. Nikdy nepochopím, proč stromy byly, když je to pro mě životné. V nakladatelství mi ale slíbili, že mi všechny chyby opraví," smála se. ■