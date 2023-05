Co se děje s Meg Ryan? Herečka se výjimečně objevila ve společnosti a mnohé šokovala svým vzhledem

Meg Ryan a Michael J. Fox Profimedia.cz

Herečka bývala oblíbenou hvězdou hlavně romantických komedií a na plátně vždy zaujala svým typickým účesem a krásnýma očima. V roce 2015 se ale z veřejnosti stáhla a ve společnosti se objeví jen výjimečně. Od té doby se spekuluje o tom, že Meg propadla úpravám svého obličeje. Těm nasvědčuje i její poslední veřejné vystoupení, kdy v New Yorku dorazila na promítání dokumentu o herci Michaelu J. Foxovi, který trpí Parkinsonovou chorobou. Herečka byla v dobré náladě a nebála se nechat fotografovat, její vzhled ovšem vyvolal diskuse o mnohých úpravách obličeje.

Ačkoliv je jasné, že v jednašedesáti letech nemůže vypadat stejně jako před třiceti lety, v jejím obličeji jsou podle mnohých patrné zásahy, které herečce spíš ublížily. „Co si to Meg Ryan udělala s obličejem?“ ptá se jeden z fanoušků na Twitteru. „Je to opravdu Meg Ryan? Jestli ano, tak je to neuvěřitelná škoda a je to hodně smutné,“ přidává se další. „Meg Ryan vypadá hrozně. Ona a Madonna mají zjevně stejného plastického chirurga,“ zní další hlas.

Samozřejmě se ale našli tací, kteří se herečky zastávají a podle nich vypadá stejně jako dřív, jen je o něco starší. Pro herečku každopádně takto negativní ohlasy nemohou být moc příjemné a asi nikdo by se nedivil tomu, kdybychom ji na veřejnosti zase dlouho neviděli. V tuto chvíli ani není jasné, jestli skutečně dojde k natočení filmu s názvem What Happens Later, který byl ohlášen loni a Meg Ryan by ho měla režírovat a zahrát si hlavní ženskou roli po boku Davida Duchovnyho. ■