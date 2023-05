Našla tři roky po náhle zrušené svatbě lásku? Zpěvačka Nikola Ďuricová se zamotala do odpovědi

Usmálo se na ni štěstí? Zdá se, že po zrušené svatbě před třemi lety konečně našla lásku. Super.cz

„Jak to teď je? No... já o tom úplně nechci povídat, protože třeba by se někdo leknul,“ červenala se jako puberťačka krásná blondýnka.

Tak jsme se aspoň zeptali, jaký typ mužů Nikolu přitahuje. „Pro mě je důležité, aby si mě ten muž vážil, aby mě měl rád takovou, jaká jsem, a taky je pro mě důležité, aby byl cílevědomý a byl mi v něčem vzorem,“ doplnila.

My jsme si s Nikolou povídali na křtu zpěvníku muzikálu Branický zázrak, kde hraje, a diváci si díky tomuto sešitu mohou zahrát či zazpívat písně, které v představení slyšeli. „Já tam mám roli dívky. My říkáme, že je to duše, ta role, ale jakým způsobem se k tomu dojde a jakou má ta role podstatu, to nebudu prozrazovat,“ dodala v rozhovoru Nikola Ďuricová. ■