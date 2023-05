Netradiční doplňky Tomáše Kluse: Zpěvák popsal, jaký význam mají obří korále na jeho ruce

Zpěvák Tomáš Klus popsal své netradiční módní doplňky. Super.cz

„To je Mála. Když mám volný čas, jsem sám a nemusím si s někým povídat, tak si odříkávám mantry. To pomáhá s prací s mou myslí. Já jsem zjistil, že mysl, minimálně ta má, je špatný pán a skvělý sluha. V momentě, když si ji člověk podmaní a je si vědom každé myšlenky, slova, skutku, tak nevytváří negativní karmu, nedělá žádné špatné věci, které by se mohly obrátit proti němu nebo proti jeho blízkým nebo dalším živým tvorům,“ vysvětlil zpěvák Super.cz, proč nosí takový doplněk.

Následně dodal, že se na sobě snaží stále pracovat a rozvíjet se. „Snažím se svoji mysl kontrolovat, tohle mi k tomu pomáhá, uvědomovat si být bdělý. V rámci toho, co myslím, říkám, dělám. Věřím, že každý jsme výsledkem nějakých příčin, které vytváříme svým rozhodnutím. Všechno nás to stihne, každý ten čin je semínkem, který nese nějaký plody. Chtěl bych, aby plody, které budou nést moje semena, byly prospěšné.“

My jsme si s Tomášem povídali na křtu zpěvníku muzikálu Branický zázrak, pro který složil hudbu a texty a v němž také hraje. Diváci si tak díky tomuto sešitu můžou doma zazpívat a zahrát písničky, které v muzikálu slyšeli. ■