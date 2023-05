Už dřív laškovala s myšlenkou na ofinu, ale bála se: Teď se Pavlína Němcová ukázala v novém účesu

Topmodelka Pavlína Němcová se ukázala v novém účesu. Super.cz

„Je to pouze na to dnešní focení, takže jsme nasadili ofinu. Je to něco nového a uvidíme, jak to bude vypadat. Fotíme nový lookbook pro Petru Balvínovou, kterou mám moc ráda. Má v sobě takový ten francouzský šarm, dělá krásné ženské věci,“ svěřila se topmodelka.

Vždy ji zajímalo, jak by vypadala s ofinou. „Já už jsem párkrát laškovala s myšlenkou, že si ji nechám ostříhat, ale vždycky jsem od toho naštěstí ustoupila. V dnešní době jsou ty vymoženosti, že si ji můžu nandat a sundat,“ smála se během rozhovoru pro Super.cz.

Kromě focení Němcová brzy zasedne v porotě soutěže Česká Miss Essens a pomůže vybrat novou královnu krásy pro letošní rok. ■