Kvízovou dámu obletují fanoušci: Neuhádnete, co hvězdě vědomostního pořadu Na lovu posílají

Dagmar Jandová neboli Kvízová dáma

Meteoroložka Dagmar Jandová je pro diváky rozhodně nejsympatičtější lovkyní z oblíbené zábavné show. Kvízová dáma, jak se jí v pořadu Na lovu a víkendovém Superlovu přezdívá, svým úsměvem už odzbrojila nejednoho soutěžícího. Tajná taktika to však není.

„Úsměv je moje přirozenost, někdy člověk vyhraje, někdy prohraje, moje taktika to není,“ svěřila se meteoroložka, které se díky pořadu změnil zásadně život. „Je to větší mela. Fanoušci mě poznávají hodně, v tramvaji, metru, v obchodech a jsou většinou hrozně milý. Říkají, že se jim soutěž líbí a jsou rádi, že mě potkali,“ prozradila nám na natáčení Dagmar Jandová, kterou na obrazovkách můžete pravidelně vidět v kostýmkových šatech a s výraznou broží, ty jí začali fanoušci sami posílat.

„Napadlo je to samotné, začali mi posílat brože i ručně vyrobené, nebo starší paní, které už to nemají kam nosit, tak mi je pošlou. Moc jim za to děkuji, já je využiji, mám už jich kolem 25, beru si je i na natáčení,“ svěřila se nám Dagmar Jandová, která prozradila, čemu se věnuje, když zrovna netočí populární pořad.

„Když je čas, tak vyrazím do přírody, s holkama do Zoo, to je můj největší koníček. Mám hodně práce, píšu také knížky pro děti, takže toho mám hodně. Dělám také hry s kvízovými otázkami pro dospělé i pro děti,“ dodala Kvízová dáma. ■