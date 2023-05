Příběh jako z filmu: Jan Bendig náhodou našel vlastní sestru, kterou dala jeho matka po porodu k adopci

Jan Bendig našel sestru, kterou dala jeho maminka k adopci. Super.cz

Příběh, který Honza v pořadu Superchat prozradil, je jak z hollywoodského filmu. "V patnácti letech jsem se přihlásil na konzervatoř a seznámil jsem se tam se spolužačkou Kristýnou, seděl jsem s ní v lavici. Byla to moje nejlepší kamarádka. Po půl roce jsem zjistil, že ona je moje ségra Soňa. Jen s novým jménem," šokuje Bendig.

Že jde o jeho sestru, zjistil během jednoho oběda. "Seděl jsem v jídelně a ona jedla. A najednou i díky jejím gestům jsem viděl podobu s mámou. Šel jsem se na záchod opláchnout a volal hned mámě a ta mi začala klást otázky, jak si můžu být jistý, jestli je adoptovaná, jestli mi to potvrdila. Tak jsem se uklidnil, šel zpět a začal klást otázky," prozrazuje.

"Začal jsem se jí vyptávat. A najednou se mi spustily slzy, opravdu to byla ona. Její adoptivní rodiče ji přejmenovali na Kristýnu. Běžela domů najít rodný list, abychom si to potvrdili. A sestra byla na světě. Měli jsme si co povídat, rozdýchávali jsme to," usmívá se Bendig.

Dobré vztahy už mají nyní celá rodina. Kristýna odpustila i jejich mamince a dnes se již běžně stýkají. "Trvalo týden, než se seznámila s mámou. Dlouho přemýšlela nad tím, jestli vůbec chce. Teď s námi jezdí na dovolené, k rodičům do Hradce a vídají se, jako by se nic nestalo. Je to krásný," dodal o sestře, která se živí jako herečka.

Co dalšího Honza prozradil? To se dozvíte v naší talk show, kterou můžete poslouchat i na všech podcastových platformách. ■