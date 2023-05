Ku*va, já jsem Madonna. Naštvaná zpěvačka ukázala, jak hrubá umí být ke svému týmu na koncertech

Madonna se dokáže i pořádně naštvat. Profimedia.cz

Letos jí bude pětašedesát, Madonna ale rozhodně nechce sedět doma na zadku a odpočívat. V současné době se připravuje na své obří turné, během kterého objede severní Ameriku a Evropu. Už teď ale fanouškům ukázala, jak to vypadá v zákulisí jejích koncertů. A ojediněle v sestřihu nechala i záběry, na kterých se netváří zrovna mile. Hned v prvním se rozčiluje, že někdo bez povolení vstoupil do její šatny a své asistentce hrubě vytrhne z ruky připravenou košili. Následně z ní vztekle strhne cedulku a zahodí ji na zem. V tu chvíli by asi nikdo královnu popu nechtěl potkat tváří v tvář.

Madonna se pochlubila videem ze zákulisí.

V jednom z dalších záběrů jde zpěvačka po chodbě a opět se tváří naštvaně se slovy, že vůbec neví, co se právě děje. V záběrech ale vidíme také debatu s jejími spolupracovníky, kteří hovoří o tom, že by mohla mít ještě více odkazů v internetovém vyhledávači. Madonna by chtěla miliardu, což potvrdí se slovy „bi*ch, I am Madonna,“ neboli „ku*va, jsem přece Madonna.“ A na jednom záběru můžeme spatřit i to, jak se otočí na svého kameramana se zlostným výrazem v obličeji a se slovy „co tady ku*va děláš?“

Fanoušci svou modlu samozřejmě zbožňují i v takové náladě, najde se ale i dost takových, kterým se její chování nelíbí. Odsuzují to, jak se chová ke „svým“ lidem, dokonce jí i spílají, že pokud je tak hrubá, měla by jít raději do důchodu. A někteří se diví, že takové video její PR tým vůbec vypustil. Madonna ale odjakživa ráda provokovala a určitě má pocit, že možná právě takové záležitosti jí dopomohou k její vysněné miliardě internetových odkazů. ■