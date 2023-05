Na svět přivedu už šestého potomka: Manželka hokejisty Saláka se pochlubila rostoucím bříškem v plavkách

Michaela Salák Foto: archiv M. Salák

Rostoucím bříškem se nyní budoucí maminka pochlubila, a to rovnou v plavkách. Na pár dnů odletěla za teplem do Dubaje, kde si užívala krásné počasí a koupání v moři. Po návratu se hned vrátila do každodenního kolotoče kolem rodinky a pěti dětí.

„Ty návraty z dovolené. Hned bych se teleportovala zpět, hlavně teda večer, když si uvědomím, že jsem si poprvé po celém dni sedla,“ svěřila se Michaela, která v plavkách s rostoucím bříškem vypadá fantasticky. Zda bude mít dalšího kluka, nebo holčičku zatím neprozradila.

Manželům už doma dělá radost pět dětí. Prvorozený syn Frederick (10), Sebastian (8), dcerky Beatrice Anna (5) a Charlotte Mia (6) a nejmladší Benjamin Hugo (2). ■