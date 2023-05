Těhotná Rihanna nasazuje další módní kalibr. Bříško i stehna musí ven

Rihanna a ASAP Rocky v New Yorku Profimedia.cz

Zatím se zdá, že druhé těhotenství u Rihanny (35) bude mít podobný průběh jako to první. Minimálně co se výběru šatníku týče. Zpěvačka totiž loni během požehnaného stavu razila přímou úměrnost – čím méně dní do porodu, tím méně oblečení.