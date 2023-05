První slova o miminku. Jan Bendig prozradil, že by s přítelem Lukášem rád vychovával dítě

Jan Bendig v pořadu Superchat Super.cz

Zpěvák Jan Bendig (29) již deset let žije se svým přítelem Lukášem Rejmonem. Přestože jsou zasnoubeni, registrovat se v plánu nemají. "Na začátku našeho vztahu proběhly zásnuby, byli jsme z toho nadšení, že za rok uděláme svatbu. Ale pak jsme si řekli, že to je zbytečné," řekl Bendig v naší talk show Superchat.

"Jsme spolu deset let a pořád máme názor, že svatbu nechceme, takhle nám to vyhovuje, nepotřebujeme k lásce papír. Vnímám to taky tak, že to je k ničemu. Nemáme práva jako heterosexuální páry, které se vezmou. Až možnost v Česku bude, uděláme velkou cigánskou svatbu," usmívá se zpěvák.

Více je nakloněný tomu, že by v budoucnu vychovávali dítě. "Chtěli bychom. Dítě je základ rodiny a budoucnost. Já myslím, že Lukáš bude hodný táta, já budu přísnější, ale budu milovat. Máme čtyři pejsky, Lukáš se k nim chová nádherně. Miluje zvířata, děti, vím že by byl skvělý táta," dodal Bendig. ■