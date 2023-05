Troje zásnuby, jeden drsný rozchod: Influencer o psychickém teroru ze strany exsnoubenky Shopaholicadel

David Pražák promluvil o nové partnerce, ale také exsnoubence Adéle. Super.cz

David se dostal do povědomí fanoušků zejména díky své partnerce a jejich vztahu, který byl jako na kolotoči. Adéla zakazovala Davidovi chodit na záchod nebo jej psychicky týrala, což fanoušci viděli i slyšeli během pravidelných živých vysílání na TikToku.

Přesto si Adéla dokázala Davida omotat kolem prstu natolik, aby ji třikrát požádal o ruku nebo se snažili o dítě. Jenže pohár trpělivosti a tolerance nakonec přetekl a pár šel od sebe.

„Nejdřív chtěla, abych se vrátil, pak mi říkala, ať jdu pryč. Nakonec jsem se od ní oprostil a začal ji ignorovat. Bylo to to nejlepší, co jsem mohl udělat. Vím, že mě bude řešit ještě dlouho. Teď mám svůj život a rodinu,“ svěřil se David pro Super.cz s tím, že ve vztahu s Adélou poznal na vlastní kůži psychickou tyranii, o které mohl až po rozchodu promluvit.

„Mohl jsem říct tu pravdu a spadl mi kámen ze srdce, že jsem mohl říct svůj názor. Když zničíš člověku psychiku, tak je potom loutkou. Ten psychický nátlak z její strany byl obrovský, a ta úleva byla nádherná,“ řekl influencer, dle kterého by bylo lepší, aby Adéla na sociálních sítích již nevystupovala, protože ji to může zničit.

Vztah s Adélou se bude s Davidem ještě nějakou dobu táhnout. Avšak oporou mu je jeho nová partnerka, se kterou se dal dohromady velmi krátce po rozchodu, a dokonce mají čekat dítě.

Aktuálně se David soustředí i na nadcházející zápas pod organizací Clash of the Stars, kde se utká s Klukem s kamením.

„Moje přítelkyně mě v tom podporuje a říká, ať si plním své sny. Jsem za to rád. Fanoušci byli také u našeho odhalení. Jsme spolu od 16. března, ale až v dubnu se na sociálních sítích odhalila i její tvář,“ dodal. ■