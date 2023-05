Může mu nosit svačiny a mít ho pod kontrolou. Lucie Bílá je ráda, že si její syn nevybral život ve Francii

Lucie Bílá se synem Filipem Profimedia.cz

Zpěvačka Lucie Bílá (57) je už přes 28 let šťastnou maminkou syna Filipa. V jednu chvíli to ale vypadalo, že ho Zlatá slavice nebude mít úplně nejblíž. Zvažoval totiž, že by žil ve Francii. Nakonec tam ale byl jen rok a půl.