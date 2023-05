Diváci si určili nového vítěze Survivoru: Po dalším emotivním duelu mají o výherci jasno

Diváci reagují na další velmi emotivní díl Survivoru. TV Nova

A to sportovci a bojovníkovi tělem i duší Tomáši Weimannovi, který dokazuje své kvality, nejen co se týče sociální hry, ale také fyzické. Nejenže již získal několik individuálních imunit, ale již pětkrát dokázal zvítězit i v náročném duelovém souboji.

Naposledy tomu bylo s kamarádem a spojencem Pepou Kůrkou, který byl pro oba hráče velmi emotivní.

"Oheň je to nejcennější, co v Survivoru máte. A proto se nechcete dostat do Duelu, kde jste v podstatě jednou nohou venku a kousíček od uhašení vaší pochodně. V posledním díle jsem úspěšně zvládl svůj 4. duel a musím říct, že to bylo opravdu náročné, a to hlavně psychicky.

Ono, když člověk vyhraje jeden duel, tak je to ještě v pohodě, ale s každým dalším přichází větší pravděpodobnost prohry. Člověk nemůže vyhrávat donekonečna,“ napsal Tomáš ke své čtvrté duelové výhře nad Andreou Bezděkovou.

Avšak v komentářích se již setkal s reakcemi k pátému vyhranému duelu, který nenechal dle diváků jedno oko suché.

„Tento duel byl pro mě nejemotivnější, a to ne proto, že jsi měl proti sobě Pepu, ale proto že jsem vnímala, že už tam opravdu stojíš sám za sebe. Nepřála jsem ti výhru, ale otočilo se mi to. To ty bys to měl vyhrát. Jsi bojovník,“ napsala jedna z fanynek, se kterou stovky dalších souhlasí.

„To už byl druhý duel, který jsem ořvala. Tome, byl jsi držák, tak snad jim ty zadky budeš natrhávat až do finále. Dnešní kmenovka byla opět skvělá, a to jen díky tobě a Pepovi,“ uvedla sledující, která má již svého vítěze zvoleného.

„Nevím, jak to dokážeš a co všechno ještě vyhraješ, ale za mě jsi vítěz. Jsi nejlepší hráč ze všech,“ dodala divačka Survivoru. ■