Agáta Hanychová schytala hejty za sebekritiku: Jen vyvoláváte komplexy u jiných, píší fanoušci

Agáta Hanychová vyvolala posledním snímkem pořádný rozruch. Foto: se souhlasem Agáty Hanychové

Je to pár týdnů, co Agáta Hanychová (38) porodila dceru Rozárku, kterou přivítala na svět se svým partnerem Jaromírem Soukupem (54).

Agáta je známá svou pozitivitou a neutuchající energií, kterou neztrácí ani jako trojnásobná maminka. Naopak se vedle mateřských povinností stíhá věnovat i své práci nebo postavě, na které začala pracovat pomocí vyvážené stravy a pravidelného pohybu.

Už šest dní po porodu se fanouškům odhalila ve spodním prádle. „Nebudu držet žádné diety, jen vynechám kila čokolád a litry zmrzlin a začnu se pomalu hýbat,“ informovala své "holčičky",které ji v cestě za lepším já velmi podpořily.

To se ovšem nestalo u Agátina posledního snímku, kde tentokrát vyvolala svým komentářem také pořádný rozruch. „No, ještě to není ono, ale co. Když babička hlídá, jde se na třetí rande,“ napsala k fotografii, kde pózuje v elegantním, ale zároveň chic outfitu, ve kterém vynikají také její dlouhé a štíhlé nohy v lodičkách.

Vedle lichotek se influencerka dočkala i pořádné vlny kritiky. Dle fanoušků je až příliš sebekritická.

„Mám vás ráda, ale ohledně postavy už mě nebavíte. Vypadáte luxusně, vůbec nechápu, co furt řešíte. Jiné ženy z toho pak mají akorát komplexy. Koukám, jak člověk u vás není anorektik, tak je tlustý,“ napsala jedna z fanynek.

„Agáto, z ženského hlediska asi chápu, že chcete vypadat opravdu dobře. Věřte, že tak vypadáte, máte krásnou postavu a buďte ráda, že jste zdravá a nemáte žádné problémy, protože pak by vám bylo úplně jedno, jak vypadáte a modlila byste se za zdraví. Moc vám to sluší. Po třech dětech vypadáte super,“ vzkázala další příznivkyně, se kterou se spousty dalších shodly.

„Asi to potřebujete denně slyšet, že vypadáte dobře po porodu. Jinak to nechápu. Neznám nikoho, kdo řeší tři týdny po porodu postavu. To už je choré. Deset kilo navíc by vám jen prospělo,“ uvedla další.

„Po třech dětech, spadla mi čelist až na zem,“ pochválila Agátu příznivkyně bez dalších komentářů. ■