Vzácná rodinná fotka: Takhle slavila Jiřina Bohdalová 92. narozeniny, přijeli i příbuzní ze Švédska

Jiřina Bohdalová Foto: Se souhlasem S. Stašové

Vznikla tak rodinná fotografie, která se každý den nepovede. Dcera Jiřiny Bohdalové, herečka Simona Stašová (68), byla ze snímku natolik nadšená, že naléhala na Zdeňka Zelenku, aby ji ukázal světu. „Volala mi Simona Stašová – hele, tohle je tak vzácná fotka, my a část rodiny, která přijela kvůli jejím narozeninám ze Švédska, že tu fotku prostě musíš zveřejnit!“ prozradil režisér Zdeněk Zelenka s tím, že na něho Simona naléhala, a tak snímek umístil na sociální sítě.

„Moc jsme si to užili, přiletěli jen na den, kvůli pratetě a jejím narozeninám. Byl to krásný den," svěřila se Super.cz Simona Stašová, která se fotkou, jež se povedla na první dobrou, také pochlubila. „Požádali jsme číšníka, fotka se podařila na první pokus a všem nám to tam sluší," smála se herečka.

Vedle Simony Stašové na oslavě nechyběli ani její synové Marek a Vojta, již zmíněný rodinný přítel, režisér Zdeněk Zelenka, a také syn Jiřininy sestry Dominik, jeho syn Marlon a dcery jeho mladšího bratra. „Jmenují se Míla a Pavlína, mám je všechny moc ráda, máme ve Švédsku obrovskou rodinu," dodala Simona Stašová s tím, že sestra Jiřiny Bohdalové Jaruška bude v Česku celý měsíc. ■