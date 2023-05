První společný rozhovor od svatby! Aneta Vignerová a Petr Kolečko ruku v ruce promluvili o společném životě

Aneta Vignerová a Petr Kolečko v exkluzivním rozhovoru Super.cz

"Byla to náhoda, domluvili jsme se včera večer. Já jsem tady plus jeden, pozvání dostala Anetka. Je fajn, že to je pro nadační fond Pink Bubble, pro děti. Tyto věci jsou potřeba," řekl Super.cz Kolečko a Aneta jeho slova potvrdila.

"Je to mediálně podpořené, je důležité, aby se o tom vědělo. Zeptala jsem se, zda chce jít, že to je hezká záležitost. A kdo jiný než mediální obličeje by to měly podpořit. Doufám, že si lidé nepřečtou jen kdo kde s kým spí, ale o něčem, co má smysl," doplnila modelka.

Kolečko se svým pověstným humorem dodal, že ho třeba lidé začnou vnímat i trochu pozitivně. "Je fajn ukázat, že i zlí lidé mají nějaké dobré vlastnosti a podporují dobré věci. Jsem teď národní zloun, tak třeba ukážu i nějakou lidskou stránku. První střípky morální a lidské kvality," dodal s úsměvem Kolečko.

Co dalšího pár prozradil se dozvíte v našem videu. Poprvé promluvili také o svatební cestě. ■