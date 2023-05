Česko slaví! Legendární Jiřina Bohdalová má narozeniny. Hlasujte, kterou její roli máte nejraději

Jiřina Bohdalová Michaela Feuereislová

Už před Vánocemi se ale ukázala na veřejnosti a potvrdila, že je velkou bojovnicí. „Ještě to není stoprocentní. Bolesti ještě mám. Je to běh na dlouhou trať. Já to vydržím," řekla nám tehdy. Jiřinka tak od té doby hodně odpočívá a je jasné, že s příchodem jarního počasí už zase bude moci nasávat sluneční paprsky na své chatičce.

Paní Bohdalová se za svůj profesní život ukázala ve stovkách rolí, ve kterých vždy exceluje. Důkazem je i to, že získala řadu ocenění. Je například dvojnásobnou držitelkou Českého lva za hlavní roli ve filmu Fany a Nesmrtelná teta. Na divadle zase získala v roce 2011 cenu Thálie za celoživotní dílo. Od bývalého prezidenta Miloše Zemana obdržela v roce 2013 medaili Za zásluhy 1.stupně a v roce 2021 Řád bílého lva. Ocenění si odnesla i z Karlových Varů, kde v roce 2016 převzala v Karlových Varech Cenu prezidenta festivalu za mimořádný přínos české kinematografii.

A jaké jsou tedy její největší role? Jiřině Bohdalové se často přezdívá Nesmrtelná teta, právě ve stejnojmenné pohádce předvedla fantastický výkon, na který nezapomene několik generací. Diváci ji také milují díky Světákům, kde se objevila jako Božka, dívka lehčích mravů. Za zmínku rozhodně stojí drama Ucho, které patří k hereččiným nejodvážnějším projektům. Pod režijním vedením Karla Kachyni odvedla po boku Radoslava Brzobohatého (✝79) fenomenální výkon. Na diváka při sledování snímku padne tíseň, že ani ve vlastním domě člověk nemůže být v bezpečí kvůli odposlechům. Jeho uvedení minulý režim dokonce stopl.

Milovníci legendárního seriálu Chalupáři Jiřinu Bohdalovou naopak zase vnímají jako Dagmar „Dášu“ Fuchsovou. Za zmínku také stojí její role čiperné novinářky v komedii Oldřicha Lipského a Miloše Macourka s názvem Čtyři vraždy stačí, drahoušku. A závěrem nesmíme opomenout již zmíněnou Fany, kde se Jiřinka představila jako stárnoucí žena, která je nucena žít se svou sestrou, kterou brilantně ztvárnila Jiřina Jirásková (✝81). A jaká je vaše nejoblíbenější role Jiřiny Bohdalové? Hlasujte v naší anketě. ■