Marie Rottrová rušila koncerty ze zdravotních důvodů. Viróza udeřila znovu, fanoušky ale nezklame

Ze zdravotních důvodů Marie Rottrová (81) několikrát rušila koncerty, takže měla řada fanoušků starost o její zdraví. "Byla to jen viróza, kterých bylo všude plno, a teď jsem zrovna měla další, kašel a rýmu. To je takový průvodce zimou. Ale nic vážnějšího mi nebylo a není. Do konce roku mám naplánováno dvacet koncertů," ubezpečila nás zpěvačka.