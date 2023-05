40 fotografií z velkolepé narozeninové oslavy Felixe Slováčka: Dorazily všechny jeho ženy a desítky známých tváří

Felix Slováček oslavil osmdesátiny s řadou známých tváří. Super.cz

"Jsem spokojený, dopadlo to podle mých představ. Všichni sólisté přišli, nikdo neonemocněl. Nádhera, úžasná atmosféra v sále, kapela hrála výborně, sólisté byli skvělí. Co víc si člověk může přát," shrnul své dojmy Slováček. "Vlastně nepřišel jen Antonín Gondolán, protože se vrátil ze Slovenska a byl nemocný a 4 Tenory zastoupil jen jejich nejstarší člen Pavel Vítek," upřesnil ještě.

Felix měl radost, že dorazily všechny jeho děti, kromě Anny a Felixe mladšího, kteří vystupovali, také jeho dcera z prvního manželství, herečka René. A po dlouhé době vyrazila do společnosti také jeho manželka Dáda Patrasová (67). "Byla by škoda, kdyby si to nechala ujít," mínil Slováček.

Té ovšem večer zkazilo to, že přítomná byla i muzikantova exmilenka Lucie Gelemová (40). Co se týče žen, s nimiž byl spojovaný, nenechaly si večer ujít i další. Například zpěvačka Kateřina Bláhová, častá návštěvnice společenských akcí Lenka Dragounová nebo moderátorka Michaela Dragounová, vedle níž se také několikrát objevil. "Asi tady byly všechny moje ženy," smál se Felix, který v našem videu tvrdil, že pozval jenom Dádu a ostatní si nakoupily lístky samy.

Kdo všechno na velký koncert v Lucerně dorazil, se můžete podívat v naší bohaté fotogalerii.