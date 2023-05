První reakce Jaroslava Svěceného na údajný románek s herečkou Žádníkovou Volencovou: Tohle prohlásil

První reakce Jaroslava Svěceného na údajný románek s herečkou Žádníkovou Super.cz

Houslistu Jaroslava Svěceného (62) jsme potkali jen pár dní poté, co vyšlo najevo, že si vyrazil do Itálie s vdanou herečkou a matkou čtyř dětí Zdeňkou Žádníkovou Volencovou (48). Jaroslav byl totiž jedním z hostů narozeninového koncertu k osmdesátým narozeninám hudebníka Felixe Slováčka (79).

Houslista si pochvaloval svoji kondici, cítí se být fit. "Hraju na plné koule," prohlásil. Fit musí být podle kauz, které se kolem něj vyskytují, evidentně po všech stránkách. Poté, co se psalo o jeho důvěrnějším vztahu s manažerkou Monikou Trávníčkovou, manželkou Pavla Trávníčka (72), se nyní objevily spekulace, že více než pracovní vztah má s herečkou Zdeňkou Žádníkovou.

"Je to kolegyně a celý ten fór vznikl tím, že jsme spolu podepisovali smlouvu v Itálii v Cremoně. Někdo nás tam viděl a to je všechno. Kauza se nekoná, a jak vidíte, já jsem úplně v pohodě. Ale začínám mít obavy, že se kolegyně budou bát se mnou vystupovat. Objeví se klavíristka nebo cemballistka a zase se něco napíše. Já si na vystupování vybírám ženy, které dělají skvěle svůj obor, ať je to hudebnice, nebo herečka. S dámami se mi vystupuje nejlíp," řekl Super.cz.

A jak na tom vůbec po vztahové stránce Svěcený je? Už roky se po jeho boku žádná oficiální partnerka neobjevila. "Jsem single a věřím, že se jednou objeví dáma, kterou vám v klidu představím já sám a řeknu, že je to partnerka, se kterou žiju. Ale žiju sám a zatím jsem takhle spokojený. Mám pocit, že doháním všechno, co jsem předtím nestihl, a žiju hodně naplno," dodal. ■