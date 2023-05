Bára Mottlová vedle svého přítele jen září: Devět měsíců po seznámení promluvila o zásnubách

Bára Mottlová s přítelem Davidem Michaela Feuereislová

Zamilovaný pár si nenechal ujít premiéru dobrodružného sci-fi snímku Strážci galaxie: Volume 3 a Bára nám prozradila, co naposledy bylo v jejím životě sci-fi. „Potkat tohoto muže, stále tomu nemohu uvěřit a je to čarokrásné,“ svěřila se modelka, která už myslí na vdávání.

„Na prvního máje to bylo devět měsíců, co jsme spolu, a ještě mě nepožádal o ruku,“ svěřila se smíchem herečka, která už by ráda oblékla svatební šaty. Její prsteníček nový šperk zatím nezdobí, herečka si prý ale ráda počká.

Aktuálně se vedle divadla věnuje také novému projektu. „Rozjíždím cvičící projekt. Chystám také dva další singly a něco plánujeme také s Evičkou Decastelo,“ dodala na premiéře Bára. ■