Radka Třeštíková ukázala ploché bříško i jindy skrytá tetování: Spisovatelka bere v bikinách dech

Radka Třeštíková vycestovala za hranice. Michaela Feuereislová

„Studovala jsem tady rok, myslela jsem si, že nikdy neodjedu, že to místo nemůžu opustit, a pak jsem tady osmnáct let nebyla ani jednou, až teď – přijela jsem z Prahy dodávkou. Život to občas napíše ještě podivněji, než bych to napsala já, a přitom je všechno správně a na svých místech. Všechno tak, jak jsem si to pamatovala. Přesně jsem věděla, kam jít a kde zatočit, jako by uběhlo jen pár dnů a ne celej jeden život od narození až do dospělosti. Čas je občas hrozně moc a občas hrozně nic. Valencie,“ uvedla v jednom ze svých příspěvků, které přináší i jejím fanouškům dávku pozitivní energie.

Počasí ve Španělsku je již jako dělané na plavkovou sezónu. A právě v bikinách se Radka svým fanouškům již také stihla ukázat.

Ač u snímku, který cvakla během slunění na pláži, nejsou povolené komentáře, je jasné, že si několik milých lichotek známá spisovatelka zajisté přečetla v soukromých zprávách.

A jaké je tajemství její štíhlé postavy? To poměrně nedávno sdílela se svými příznivci. Radka sází nejen na pravidelný pohyb, ale také se vyváženě stravuje. Téměř úplně se pak snaží vyhýbat rafinovanému cukru.

„Když vám tady na insta někdo napíše ‚běhejte‘, nemyslí tím běhejte až do zemdlení, anebo do vytržení kolen z kloubů. Stejně tak, když napíše ‚zkuste omezit nebo vysadit cukr‘ - nemyslí tím, okamžitě vysaďte absolutně veškerej cukr v jakémkoliv množství až do konce svýho života. Cukr je i v zelenině! Prosím,“ napsala před nějakým časem na svém instagramovém účtu. ■