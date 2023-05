Přepychová dovolená Nely Slovákové: Týden v luxusním hotelu vyjde až na 200 tisíc

Nela Slováková si umí užívat života. Takhle si pochvaluje dovolenou v Emirátech. Foto: se souhlasem Nely Slovákové

Nela Slováková (33) frnkla do své oblíbené destinace, a to do Dubaje, odkud svým fanouškům již posílá slunné pozdravy nejen v bikinách, které by mohla nosit celoročně.

Tentokrát si se svými fanoušky popovídala také o svém ubytování v jednom z nejluxusnějších hotelů nejen ve Spojených arabských emirátech, ale na celém světě.

„Už jsem navštívila spousty krásných a drahých míst, ale myslím si, že tohle nic nepředčí. Bylo to teda velmi špatné rozhodnutí do tohoto hotelu jít, protože už asi nebudu chtít nikdy spát jinde. Ale bohužel, vzhledem k tomu, kolik to stojí, tak si to rozhodně nebudu dopřávat při každé návštěvě Dubaje. Řekla bych, že je to fakt jeden z nejlepších hotelů tady, a to je tady milion neskutečných hotelů. Jsou věci, které uvidíte jen v Dubaji. Každé místo má své kouzlo a je něčím výjimečné. Tento hotel je fakt neuvěřitelný,“ svěřila se známá a viditelně spokojená blondýnka na svém instagramovém účtu.

Už dle příspěvků, které Nela přidává, je znát, že hotel nabízí dechberoucí výhledy nejen na moře, ale také na město. Nemluvě o přepychovém vybavení včetně několika bazénů, ve kterých máte pocit, že jste téměř v oblacích, jak také vítězka Hotelu Paradise sdílela.

Není se tedy čemu divit, že si za takový přepych také sáhla do kapsy o něco hlouběji. Sedm nocí v tomto hotelu jako dělaném pro místní šejky totiž průměrně vychází až na 200 tisíc korun. ■