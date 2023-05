Lela si se mnou prochází strašnými věcmi. Karlos Vémola otevřeně promluvil o manželce

Karlos Vémola promluvil o soužití s manželkou. Herminapress

Předzápasová příprava před červnovým zápasem pod organizací Oktagon MMA pomalu vrcholí a oba bijci přiznávají, že jim jsou velkou oporou také manželky, které to nemají během příprav vůbec jednoduché.

"Doma mám obrovskou podporu, Lela je moje šampionka. Prochází si se mnou strašnými věcmi, už jak zmiňovali třeba tu velkou váhu. Procházím dietami, drastickým shazováním a ona musí být u toho. Ale snažíme se, aby tam nebyly děti a neviděly, jak extrémními zátěžemi procházím. Lela mě životně i sportovně vždy podpořila. Myslím si, že za každým úspěšným mužem stojí silná žena, a to je velká součást toho, co úspěšný sportovec potřebuje. Vždy je to o celém týmu, který máte kolem sebe, a Lela je pro mě ten první člověk,“ svěřil se Karlos Vémola během duelového rozhovoru pro CNN Prima News, kde se potkal tváří v tvář se svým soupeřem Patrikem Kinclem, který si svou drahou polovičku také nemůže vynachválit.

„Mám skvělou podporu. Je to nejen manželka, ale také životní parťák a velká fanynka. Nemám rád, když se mnou chce probírat MMA. Má na to emoční názory a tomu se snažím vyhýbat. Ale o MMA se docela bavíme, podporuje mě a ráda se chodí koukat,“ uvedl Patrik, který je stejně jako Vémola přesvědčený, že si ze zápasu odnese vítězství. ■