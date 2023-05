První máj podle Romana Šebrleho: Šplhal na lešení a svlékal se se striptéry

Roman Šebrle se na pódiu svlékl do půl těla. Herminapress

Roman Šebrle (48) sice strávil První máj bez partnerky, i tak si to ale pořádně užil. Společně s Evou Perkausovou (29) moderovali celodenní akci jejich domovské televize Prima a Roman to pořádně rozjel. Během moderace stihnul šplhat na lešení a ukázal se dámám do půli těla.